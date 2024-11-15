「台灣女婿」情史豐富 薄瓜瓜留英時美女雲集、左擁右抱

薄熙來（右）一家三口合照，圖左為薄瓜瓜。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中共政治局前委員薄熙來的寶貝兒子薄瓜瓜，前日入境台灣，傳出薄瓜瓜將與羅東博愛醫院許家第3代千金，更準備今（15）日與女方家長見面。這位「紅三代」的情史相當豐富，當年他在英國讀書的時候不但左擁右抱，還曾經傳出與中共元老陳雲的孫女陳曉丹親密共遊西藏、開法拉利跑車約會前美國駐華大使洪博培女兒。

薄瓜瓜是中共元老薄一波愛孫，從小就送到英國讀書，是哈羅公學的首位中國學生，更在2005年進入牛津大學就讀。在牛津大學時，薄瓜瓜行事高調，是學校風雲人物。

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薄瓜瓜在英國讀書的時候四周美女如雲，他也樂得左擁右抱。（星島日報提供）

薄瓜瓜22歲時參加化裝舞會，現場美女個個都跟他熱情擁抱，這些照片也在網路瘋傳，一度引起熱議。當時遠在中國的薄熙來正在重慶倡導「唱紅打黑」。

薄熙來對薄瓜瓜也疼愛有加，薄瓜瓜返回中國後，每當媒體問及化妝舞會相關之事，薄熙來總會以「化裝舞會的特點就是要求師生都以表演者身分參與」輕描淡寫。

薄瓜瓜（右）與中共元老陳雲的孫女陳曉丹至西藏遊玩。（星島日報提供）

不過，在薄瓜瓜多采多姿的情史當中，比較有名的就是2010年中國網路上流傳大量薄瓜瓜與中共元老陳雲的孫女陳曉丹至西藏遊玩的照片，畫面中兩人相當親暱，攬肩扶腰樣樣來，看起來頗為恩愛。中國網友表示這段戀情隨著薄熙來垮台，也悄悄結束。2018年陳曉丹在南非舉行婚禮，新郎是個香港人。

就在陳曉丹結婚的同年，薄瓜瓜又被《華爾街日報》報導開著法拉利與前美國駐華大使洪博培女兒高調約會。

薄瓜瓜（右）和不少女性都有親密合照。（星島日報提供）

薄瓜瓜後來對此事發出聲明澄清，表示自己從未開過法拉利，也沒去過美國駐中國大使官邸。薄瓜瓜強調，自己從未參與過任何商業公司活動，只有創辦一個在中國的非營利社交網站。

洪博培愛女艾比證實自己的確有跟薄瓜瓜約會，當時姊姊瑪麗安也共乘一車並同進晚餐，但艾比不清楚自己搭的車是不是法拉利。

薄瓜瓜的父親薄熙來與中共總書記習近平同為「紅二代」，也是中共十八大前習近平角逐大位主要競爭者之一，曾任政治局委員、重慶市委書記。

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