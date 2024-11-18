強抱小嶋陽菜嫌犯自稱來自台灣 日媒曝他身分「中國籍留學生」

小嶋陽菜日前出席活動，突遭一名男子撲倒。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日團前AKB48成員小嶋陽菜上月28日在東京澀谷出席活動，結束離開會場時，竟遭一名男子從背後強抱撲倒在地，事後該名男子遭警方逮捕，並自稱是來自台灣的語言留學生。然而，今（18）日媒披露，這名襲擊她的男子，其實是中國籍留學生。

據《日本電視台NEWS》報導，警方調查相關人士透露，這名襲擊小嶋陽菜的42歲男子名叫趙雷（譯名），該名嫌犯目前已經認罪，他供稱「我喜歡她」、「我周圍的人不讓我見她」，現以涉嫌違反《騷擾行為防治法》被繼續拘留。

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報導也指出，這名男子自今年8月左右起，多次在活動場地埋伏騷擾小嶋陽菜，當時經紀公司就曾報警提及有「瘋狂粉絲」。沒想到上月28日，小嶋陽菜在東京澀谷參加活動結束後，準備離開會場的途中，趙雷突然從陰影處衝出，將小嶋陽菜一把抱住撲倒，所幸小嶋陽菜並未受傷，但事件也導致隔天的寫真發行紀念活動被迫取消。

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