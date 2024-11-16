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韓籍啦啦隊新女神+1！金泰琳「初登場應援」台球迷全暈了

金泰琳日前來台登上大巨蛋吸引大批球迷的目光。（翻攝自IG）金泰琳日前來台登上大巨蛋吸引大批球迷的目光。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界棒球12強B組賽事在台灣舉行，昨（15）場上激烈的「日韓大戰」讓球迷熱血沸騰外，啦啦隊女神在場邊應援也成為焦點之一，尤其這次安芝儇、南珉貞、趙娟週、李晧禎都出動應援，不過朴旻曙因為入院動刀，臨時由新人金泰琳替補，而金泰琳的精采表現也擄獲大批粉絲芳心。

南珉貞（左起）、趙娟週、安芝儇、李晧禎與金泰琳。（翻攝自IG）南珉貞（左起）、趙娟週、安芝儇、李晧禎與金泰琳。（翻攝自IG）

朴旻曙因入院動刀，缺席這次的12強賽應援。（翻攝自IG）朴旻曙因入院動刀，缺席這次的12強賽應援。（翻攝自IG）

昨日台北大巨蛋上演日韓大戰，安芝儇、南珉貞、趙娟週、李晧禎與金泰琳站在應援台上賣力應援，帶動現場球迷氣氛，而這也是金泰琳首次在大巨蛋亮相，雖然現場球迷對她都還有些陌生，但她憑藉亮麗外型及活力十足的表現，瞬間吸引許多粉絲的目光，已經有不少台灣粉絲在敲碗期待她也能來台發展。

事實上，金泰琳與安芝儇是好友關係，在韓國擁有高人氣，曾為水原FC足球啦啦隊、排球隊友利卡蜜蜂效力，除了啦啦隊本業，金泰琳也拍攝過許多廣告、擔任模特兒，經歷相當豐富。

金泰琳在韓國擁有不小的人氣。（翻攝自IG）金泰琳在韓國擁有不小的人氣。（翻攝自IG）

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