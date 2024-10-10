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娛樂 最新消息

逸祥求婚成功愛情事業兩得意！直播帶貨創超狂業績

〔記者林欣穎／台北報導〕男星逸祥近日在臉書宣布求婚成功，他在三立《超級帶貨王》直播主選秀節目中脫穎而出，獲得第二名的好成績，可謂事業愛情兩得意。

逸祥近日在臉書宣布求婚成功。（三立提供）逸祥近日在臉書宣布求婚成功。（三立提供）

逸祥每週固定在三立嚴選做直播，屢屢創下整體業績6位數的超夯成績。原是綜藝咖的逸祥表示，想當直播主是因為去年二月的時候，與郭敦老師和寇乃馨一起去新加坡，聽他們分享現在的網路市場是很巨大的，不管是網路影片或是直播帶貨都是未來的趨勢，讓他有了成為直播主的想法。於是逸祥從去年七月份就開始投入直播，也慢慢習慣跟觀眾互動的方式，不斷在過程中學習，播了三個月才比較熟悉這個行業。

而逸祥現在求婚成功，又要付房貸，如果只專注當直播主他坦言會有壓力，但其實直播帶貨對他而言是一個不一樣的跑道，他覺得人生就是要多方面嘗試，所以逸祥仍維持斜槓人生賺錢，現在除了上一般節目通告或者是演戲劇、舞台劇等等，他很開心又成功多了一個直播主的頭銜。他現在也進軍Facebook直播，本週五、六中午12點到18點，在「三立嚴選Ｘ超級帶貨王」的臉書首次直播。

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