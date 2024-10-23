台北首座杜比影院正式開幕！打造全方位沉浸式觀影體驗

〔記者許世穎／台北報導〕位於大直的美麗華影城於20週年慶，引進台北市首座杜比影院（Dolby Cinema），並於昨（22）日正式開幕，提供消費者全新視覺、聽覺饗宴，還有卓越的觀影體驗。通過杜比視界的卓越畫質、杜比全景聲的沉浸式音頻以及精心設計的影廳環境，杜比影院將為觀眾帶來全方位身臨其境的觀影體驗。

杜比實驗室行業與內容總監柯永德，昨出席開幕記者會。（美麗華影城提供）

美麗華影城為提升消費者體驗，搶先引進台北市首座杜比影院，打造高規格影視服務，這也是杜比實驗室暌違4年再度與台灣的影城合作，杜比實驗室行業與內容總監柯永德（Alex Or）出席開幕記者會時也表示：「影視需求日漸提升，消費者對於觀影品質也十分講究，而透過杜比影院高階創新設備，定能滿足影迷的需求。」

請繼續往下閱讀...

美麗華影城於20週年慶，引進台北市首間杜比影院，觀影體驗再升級。（美麗華影城提供）

柯永德表示，杜比影院希望把導演想說故事的原汁原味，盡可能用現在的技術呈現給觀眾，「最重要是讓影迷好好的看一個電影、進入故事裡面，杜比將繼續與電影創作者及內容製作方合作，將更多的杜比視界和杜比全景聲優秀內容帶到美麗華影城的杜比影院中。」

美麗華影城引進台北首座杜比影院，昨天正式開幕。（美麗華影城提供）

杜比影院代表著電影放映技術的最高標準，通過杜比視界的1,000,000：1的超高對比，以高動態範圍（HDR），增強影像細節，提升層次感與真實感，杜比全景聲，讓聲音從平面走向三維，帶來開創性的沉浸式音頻體驗，讓觀眾能感受聲音細節，期盼觀眾能藉由影廳內全新設備，細膩地感受每一個畫面細節和情感波動。

除電影放映體驗上的堅持，杜比影院更精心設計影廳環境，藉由符合人體工學的皮質座椅設計，讓觀眾即使長時間觀影也能保持舒適，未來杜比影院將為觀眾帶來前所未有的非凡體驗，滿足最高規格視聽饗宴。

美麗華影城引進台北首座杜比影院，昨天正式開幕。（美麗華影城提供）

美麗華影城常年致力於帶給觀眾最佳、最震撼的視聽服務，目前也是全台唯一擁有IMAX和杜比影院兩大高規格影廳的影城。公關表示：「透過與杜比實驗室合作，藉由高規則設備大幅提升影廳服務品質，期盼為大台北地區的影迷帶來全新非凡的觀影體驗。」

10月23日起，影迷們就能在美麗華影城杜比影院觀賞《猛毒最終章：最後一舞》，除了透過高階視聽設備帶給觀眾身歷其境的觀影體驗外，還可以收藏杜比影院版《猛毒最終章：最後一舞》海報。

※杜比影院（Dolby Cinema）的三大特色：

杜比視界（Dolby Vision）──美輪美奐的精彩畫面

杜比影院特有的杜比視界4K雙雷射HDR放映系統擁有亮度、對比度和色彩三大核心優勢。杜比視界HDR的對比度高達100萬：1，相當於一般影院的500倍，好處是在讓畫面呈現高亮度的同時，還能表現出更深邃的暗部，帶來更豐富的明暗細節，呈現更多以往從未在大銀幕上出現過的鮮明色彩，更接近人眼所見的真實世界。

杜比全景聲（Dolby Atmos）—─感動人心的靈動音效

杜比全景聲沈浸式音效系統，打破了傳統的聲道概念，可以在三維空間內準確放置和移動聲音元素，靈動音效縈繞在觀眾周圍，甚至頭頂上方，讓聲音飽滿清晰、生動真實、細緻入微、精彩紛呈，讓觀眾可以更加自然地「置身」在電影的情境之中。

影廳環境——獨具匠心的細緻設計

杜比影院入眼的設計處處彰顯巧思和專業性，每處細節設計都是要讓觀眾盡可能不受干擾地投入到電影之中。還有經過特殊設計的曲面銀幕、環抱式座椅區，讓身處影廳內每一處角落的觀眾都能夠擁有絕佳的觀影視線。杜比影院還曾憑藉在產品設計方面的卓越表現，榮獲2015年紅點獎（Red Dot Award）。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法