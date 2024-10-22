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黃鐙輝賣光台積電！出手全押0050「驚人下場曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃鐙輝先前放話緊抱台積電不賣，無奈礙於房貸壓力過重，沒辦法承擔風險，因此改變策略，將投資重心將放在ETF 0050（元大台灣50）。股市低迷時，黃鐙輝曾建議親友ALL IN趕快下手，但一片苦心卻反被罵笨，如今股價回漲讓他至少賺逾10%回來。

黃鐙輝賣光台積電，改以投資ETF 0050。（記者潘少棠攝）黃鐙輝賣光台積電，改以投資ETF 0050。（記者潘少棠攝）

黃鐙輝一向擅於投資，尤其對台積電情有獨鍾，不過他為換72坪、4700萬新房，因此忍痛賣光名下所有的台積電，並改變策略投資ETF 0050。他昨（21日）出席活動時強調「指數型投資」才是最正確的，「我講這句時股價大概200塊，是前面的高點，講完後一路滑到160塊。」

「0050從200跌到160，我一直跟大家說ALL IN啊！」當時股市低迷，黃鐙輝卻建議趕緊下手，反遭持觀望態度的親友們罵笨，「所有人都說我笨蛋，怕萬一跌到100怎麼辦？我說跌回100繼續買就好，我拿閒錢去買幹嘛怕？買大盤根本不用怕。」

黃鐙輝透露自己在0050下跌時，從股價180一直買到160，只要有漲就立刻不動，如今股價漲回198，他自豪地說：「我還是有投資一些讓我看好的個股，讓我賺最多的就是大盤，至少10幾%回來了。」

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