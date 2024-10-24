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周杰倫出道24年「家鄉台灣唱最少」 關鍵原因全曝光

周杰倫敲定12月將一連4天在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡演。（資料照，杰威爾提供）周杰倫敲定12月將一連4天在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡演。（資料照，杰威爾提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫12月5日至8日一連4天在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」巡演，死忠鐵粉摩拳擦掌以20分鐘將多達15萬張門票搶購一空。不過，有網友崩潰提問「為什麼周杰倫在台灣開演唱會的次數很少？」事實上，周杰倫自2000年出道至今，在家鄉台灣開唱次數卻較其他國家還要少，其實事出必有「關鍵原因」。

周杰倫上一次在台灣開唱已是7年前的「地表最強」巡演，最新的「嘉年華」世界巡演於2019年開跑，台灣粉絲卻遲遲盼不到周董唱回家鄉，如今將於12月一連4天在台北大巨蛋開唱，15萬張門票昨（23日）中午啟售，以不到20分鐘時間火速售罄，未出現「秒殺」盛況，則是因系統同時湧入大量人潮導致。

不過，就有網友崩潰提問：「為什麼周杰倫在台灣開演唱會的次數很少？」、「周杰倫在台灣的演唱會場次明顯少於其他地區。」他表示周杰倫在香港開唱次數接近70場，中國更是超過百場，「在台灣共開過16場演唱會，若再加上12月舉辦的4場，總數也僅為20場，有掛嗎？」

對此，周杰倫鐵粉也紛紛跳出來表示：「之前小巨蛋事件，周董不高興啊！」、「2019年嘉年華第一場就是選小巨蛋，結果被拒絕。」事實上，事出必有因，周杰倫「嘉年華」世界巡演2019年正式起跑，原預計申請台北小巨蛋2020年下半年巡演檔期，沒想到卻遭到否決；無獨有偶，當時包括陳奕迅、孫燕姿、五月天等大咖歌手也都相繼遭台北小巨蛋打槍。

面對台灣粉絲們的許願，周杰倫當時也在IG限時動態安撫歌迷，並3連發對小巨蛋開砲：「別緊張，哥根本沒在理小巨蛋！」、「哥要回老家唱，還需你小巨蛋同意嗎？這麼多鐵粉你裝得下嗎？」、「小巨蛋連E神都不給、連五月天都不給，你這巨蛋留著幹嘛呢？」4年後，周杰倫霸氣兌現承諾，敲定12月一連4天在台北大巨蛋開唱，更成為史上第一位在此舉辦專場演唱會的歌手。

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