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娛樂 音樂

（影音）周杰倫大巨蛋89萬人搶空15萬張門票！龍捲風吸金6.57億

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫12月5至8日將首度在大巨蛋開唱，「嘉年華」4場巡演門票今（23日）中午12點開賣，15萬張門票完售，但沒有出現預期的「秒殺」狀況，主要是系統同時湧入太多人搶票，導致塞住卡卡，不少網友哀號一直轉圈圈，最後約莫花了20分鐘，拓元系統顯示全部完售，預估光是票房收入就超過6.57億台幣。

周杰倫大巨蛋門票完售。（杰威爾提供）周杰倫大巨蛋門票完售。（杰威爾提供）

周杰倫門票完售。（翻攝自拓元）周杰倫門票完售。（翻攝自拓元）

儘管網路上流傳各種搶票秘招，但今天能搶到周董大巨蛋門票的網友還是要靠運氣，畢竟周董已多年未在台灣開唱，又是「嘉年華」這套新的巡演首度回到台北演出，因此搶票過程更為激烈。

杰威爾表示：「周杰倫門票開賣最高同時上線89萬人（890583人）。」並解釋事實上5分鐘內所有票就已經被幸運歌迷鎖定，全部賣光，其他民眾也無從再買到。

另外周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會確定不會再加場，但今天下午3:00會重新釋票，大家可以把握最後機會搶票。

拓元售票系統的執行長邱光宗也說：「我們用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫。」

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