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娛樂 最新消息

等不到安溥國慶祝福！ 黃明志先揮中華民國國旗慶雙十

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（10日）是雙十國慶，馬來西亞創作歌手黃明志在大馬揮舞中華民國國旗獻上祝福，反倒是前陣子在中國國慶手寫祝福的安溥，被眾多網友點名希望她在台灣國慶日也能比照辦理，不過目前為止還是靜悄悄。

黃明志（左）在吉隆坡祝福台灣雙十國慶。（翻攝自臉書）黃明志（左）在吉隆坡祝福台灣雙十國慶。（翻攝自臉書）

黃明志和LuxyGirls在吉隆坡地標雙峰塔前分別揮舞著中華民國和大馬國旗並談到：「我們在吉隆坡，祝福台灣的朋友雙10國慶快樂！」有不少網友回應：「謝謝你這麼愛台灣。」

有網友到安溥經紀公司社群留言等待看到她的國慶祝賀。（翻攝自臉書）有網友到安溥經紀公司社群留言等待看到她的國慶祝賀。（翻攝自臉書）

另一方面，有網友到安溥的經紀公司社群留言：「等安溥的國慶祝賀（等待區）。」主要是該經紀公司在10月1日於微博貼出安溥的手寫祝賀：「祝福新中國成立七十五週年，人民和睦、萬里皆安。」並署名「安溥祝福」，讓不少長年支持她的台灣粉絲錯愕不已，放話希望在雙十國慶這天她也能比照辦理。10月12日安溥將到高雄參加「打狗祭」獻唱，不少網友好奇她會在台上說些什麼？開玩笑稱比期待賴清德總統國慶演說說些什麼更為期待。

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