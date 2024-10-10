蔡康永自爆「有交往對象」！昔被逼出櫃慘遭男星拒受訪

蔡康永（左）上節目，談及感情狀況。（翻攝自百靈果News YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕蔡康永近期為宣傳新書《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》，上了眾多YouTuber節目，其中，在《百靈果News》的專訪時談到當年遭李敖逼出櫃一事，蔡康永坦言有影響工作，但並不在乎外界看法，也大方坦承感情狀態：「現在有對象。」

蔡康永2001年上《文茜小妹大》時，被已故作家李敖質問：「你為什麼不結婚？你是不是GAY？你是不是GAY？」蔡康永則展現高情商笑著回應：「你這是《真情指數》節目嗎？你套出我的真話來有什麼好處？你要介紹人給我嗎？」當場在節目上出櫃，成為台灣演藝圈首位出櫃的同志。

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蔡康永坦言一直在等出櫃機會。（翻攝自百靈果News YT）

蔡康永坦言，「在那個時代，我是沒有感受的，我是一個我行我素的人，學校其實都知道，所以自然也沒有感覺被壓迫。」他透露其實自己一直在等待出櫃的機會，但出櫃之後確實有些代言、節目因為默默沒了，例如當時大咖武打明星王羽就曾推掉他的專訪，因為對方表示不上同志主持的節目，「我不會難過，只覺得莫名其妙而已。我覺得你不來的話，你的人生故事就沒有人替你留下一個版本，那你損失可大了」。

當百靈果主持人凱莉問道：「會不會想找個對象結婚定下來？」蔡康永則大方回應「我有對象啊！」但沒有特別想要結婚，會考慮對方的想法。

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