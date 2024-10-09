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娛樂 日韓

（影）Jessica來台嗑麻醬麵！缺席王心凌演唱會：為她加油

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星今年7月才在高雄啤酒節演出，相隔3個月再度來台做公益，在10月全球乳癌防治月受邀成為公益協會大使。她表示這個角色非常有意義，能讓大家了解乳癌防治的重要性，並為目前與乳癌對抗的病患加油，「身心健康很重要，一定要保持正向的心態！」

Jessica擔任公益大使，宣導乳癌防治的重要性。（記者潘少棠攝）Jessica擔任公益大使，宣導乳癌防治的重要性。（記者潘少棠攝）

Jessica今天（9日）出席活動，坦言自己有低血糖，一向都很注重身體健康，只是有時候工作一忙會忘了去做健康檢查，所幸家人會在身旁提醒她，也靠運動、吃維他命保健；除了生理，Jessica認為心理也十分重要，呼籲大家要相信自己，不要在意別人的眼光，「別有壓力，丟掉負面思想，往前看向前行。」

Jessica。（記者潘少棠攝）Jessica。（記者潘少棠攝）

Jessica在台灣有不少好友，恰好曾經與她合作過《浪姐》的王心凌將在本周末舉行演唱會，Jessica表示因為行程關係，此次無法到場支持，不過會為她加油。另外，她也秀了中文，分享這次來台吃了麻醬麵、酸辣麵以及豬油麵，有機會想去夜市走走逛逛。

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