才宣布美女老婆趙岱新懷二寶 周興哲再報喜訊

周興哲希望音樂版圖擴大至國際市場。（星空飛騰提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕周興哲喜事不斷，前陣子才宣布美女老婆趙岱新懷第二胎，是個男寶寶，現在又有好消息要分享，將與台灣華納音樂戰略聯盟，共同為邁向國際新版圖打拚。

29歲的周興哲演藝事業有好發展，唱歌、演戲都參與，家庭生活也幸福，除了可愛女兒滿一歲了，老婆也懷了兒子，一女一子真的湊成「好」字。

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今年是周興哲出道10週年，他所屬的星空飛騰國際娛樂董事長羅維君表示，跟華納合作是經過雙方多次的來回接觸而決定，因華納音樂台灣董事總經理楊國修領導的華納音樂團隊重視新媒體的呈現，年輕、創意又有勇於嘗試的衝勁，「這點恰與我們星空飛騰團隊不謀而合。」另外羅維君也感謝周興哲前東家索尼音樂的總經理符國文，謝謝他給予周興哲的所有支持。

周興哲近期喜事連連。（星空飛騰提供）

目前周興哲「Odyssey旅程世界巡迴演唱會」巡演已在全球累積近50場，場次已排到2025年，周興哲接下來還要帶著這套巡演世界巡迴14天，航向巴黎站、倫敦站，並返場雪梨站、墨爾本站。

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