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娛樂 電視

楊繡惠宣告離台！憶風波吐心聲「以為徐乃麟不喜歡我」

楊繡惠（右）開直播坦言誤以為徐乃麟討厭自己。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）楊繡惠（右）開直播坦言誤以為徐乃麟討厭自己。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊繡惠日前以274字血淚控訴上節目遭徐乃麟脫口罵賤，更鐵了心誓言不再上《天才衝衝衝》，如今徐乃麟態度軟化邀同台「鬥嘴鼓」，讓她在深夜感性向徐乃麟二度致謝。事發至今逾2個禮拜，楊繡惠稍早開直播針對這起「罵賤風波」傾訴內心話，同時宣告月底將離開台灣赴韓國的工作計畫。

相關新聞：楊繡惠破冰了！深夜致謝徐乃麟 「1錯字」遭虧眼淚還來

針對風波，楊繡惠稍早開直播透露「不經一事不長一智」，也學會往後該如何應對進退，「要先檢討自己，不能意氣用事。」她表示這幾天都不斷在檢討自己，同時也被年邁母親罵，「尤其我現在不是小孩了，有時候我都會忘記我幾歲，一直在那邊任性，這是不對的。」她認為每個人的個性皆不同，互相尊重甚是重要，但自己要會分辨哪些是真話或玩笑話。

「我一直覺得乃哥是不是不喜歡我！」楊繡惠分享內心疙瘩立刻遭曾國城否認：「妳錯了！乃哥如果不喜歡（妳）是不會跟妳互動的，妳看他跟妳一來一往（互動）怎麼會不喜歡妳。」一席話猶如醍醐灌頂，更讓她恍然大悟：「對！乃哥每次都故意弄我，要我跟他對槓才有效果，我怎麼會這麼傻，怎麼不知道人家在製造話題給妳，妳怎麼還這樣去說人家，沒有去想到他對我的好...」

至於工作，楊繡惠透露一直有接通告，10月底更要飛往韓國拍綜藝節目；另一方面，徐乃麟昨（8日）出席活動也大器表示已放下心結，甚至態度軟化公開對楊繡惠喊話：「再來《衝衝衝》玩，來鬥嘴鼓，要吃我豆腐盡量吃好不好！」楊繡惠也冰釋前嫌表示：「他邀請我去《天才衝衝衝》，我一定會去的。」深夜1時許，她再發聲向徐乃麟致謝「我要謝謝乃哥大肚（度）！」風波圓滿落幕。

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