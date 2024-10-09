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娛樂 電影

（影）說溜嘴？江宏傑親曝練球有人送早餐 急撇「別人跟我說的」

〔記者許世穎／台北報導〕電影《乒乓男孩》今（9日）舉行記者會，片中兩位桌球小將童星彭裕愷、李星緯目前已升國一，持續打桌球訓練，被問到是否因為打球有人送早餐？彭裕愷笑回沒有，一旁的江宏傑立刻吐嘈：「怎麽可能？」當場被問「所以以前有收過很多？」他笑回：「是別人跟我說的！」

電影《乒乓男孩》媒體聯訪；江宏傑。（記者陳奕全攝）電影《乒乓男孩》媒體聯訪；江宏傑。（記者陳奕全攝）

監製唐在揚率領導演洪伯豪、主要演員徐若瑄、鄭人碩、施名帥、百白、江宏傑等人一同出席，曾是國手的江宏傑在片中飾演桌球隊教練，坦言看到兩位小朋友打球有想到自己以前小時候球隊練球的辛苦，「他們又要演不擅長的地方，是我可能都無法做到。」至於過去練球時教練是否真的會罵人，他不諱言：「就是一直被教練打被教練罵，電影過程真的很像我們會遇到的練習情況。」

監製唐在揚（左起）、監製梁宏志、導演洪伯豪、徐若瑄、李星緯、鄭人碩、彭裕愷、施名帥、百白、江宏傑。（記者陳奕全攝）監製唐在揚（左起）、監製梁宏志、導演洪伯豪、徐若瑄、李星緯、鄭人碩、彭裕愷、施名帥、百白、江宏傑。（記者陳奕全攝）

徐若瑄在片中飾演李星緯母親，因工作忙碌總是缺席兒子的重要時刻，她說現實中不會發生，「我都是以小孩為主，會先問好學校行程區再來排工作」，她說通常從1月到年底的重要時間都會先畫下來，「所以有時候會和好的工作錯過。」

施名帥（左起）、彭裕愷、李星緯、江宏傑。（記者陳奕全攝）施名帥（左起）、彭裕愷、李星緯、江宏傑。（記者陳奕全攝）

電影今天也正式發布終極預告，並曝光由徐若瑄親自演唱的電影主題曲《接住我》，她透露歌詞是特別為電影量身打造，讓人不禁重拾成長過程中天真、純粹的情感及回憶。《乒乓男孩》將於10月25日在台上映。

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