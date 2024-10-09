台灣民眾最愛諧音梗！孫盛希「黑秋末爾」是什麼

〔記者陳慧玲／台北報導〕很多網友常笑說，台灣民眾最喜歡玩諧音梗，光是在臉書就有好幾個諧音梗相關社團或是粉絲頁，更別說路上的招牌，許多店名都是採諧音梗，讓人看了忍不住笑出來。從韓國來台發展的金曲歌后孫盛希也「入境隨俗」，最近拍MV就融入了諧音梗內容。

孫盛希也玩諧音梗，用書法寫下「黑秋末爾」，逗笑歌迷。（滾石提供）

孫盛希推出新歌《Hate U MORE》，MV還以「直式」及「橫式」兩種版本同時拍攝，打造出不同的視覺趣味。她親自寫腳本大綱，主要劇情講述克服情傷的過程，透過好友相伴的加持及一起享受當下的感覺，進而專注自我、療癒自己。

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MV中有孫盛希寫書法的情節，她透露：「導演一開始還有點怕怕的，不敢相信我的書法功力，所以我一直在練，半夜也在練。」彭道森導演則補充，其實書法畫面可以靠剪輯，但被孫盛希秒拒說：「不行！這就是要我寫啊！」堅定神情讓導演驚訝說：「她真的被激到！」

孫盛希在MV裡拿出毛筆寫字。（滾石提供）

孫盛希寫出的書法是「黑秋末爾」，正是將歌名《Hate U MORE》直譯成中文的諧音梗，MV中出現的食物也別有巧思，選擇台灣道地小吃臭豆腐配上來自家鄉韓國的燒酒，燒酒瓶身更是趣味貼上自己的宣傳照，巧妙結合台韓文化。

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