晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣民眾最愛諧音梗！孫盛希「黑秋末爾」是什麼

〔記者陳慧玲／台北報導〕很多網友常笑說，台灣民眾最喜歡玩諧音梗，光是在臉書就有好幾個諧音梗相關社團或是粉絲頁，更別說路上的招牌，許多店名都是採諧音梗，讓人看了忍不住笑出來。從韓國來台發展的金曲歌后孫盛希也「入境隨俗」，最近拍MV就融入了諧音梗內容。

孫盛希也玩諧音梗，用書法寫下「黑秋末爾」，逗笑歌迷。（滾石提供）孫盛希也玩諧音梗，用書法寫下「黑秋末爾」，逗笑歌迷。（滾石提供）

孫盛希推出新歌《Hate U MORE》，MV還以「直式」及「橫式」兩種版本同時拍攝，打造出不同的視覺趣味。她親自寫腳本大綱，主要劇情講述克服情傷的過程，透過好友相伴的加持及一起享受當下的感覺，進而專注自我、療癒自己。

MV中有孫盛希寫書法的情節，她透露：「導演一開始還有點怕怕的，不敢相信我的書法功力，所以我一直在練，半夜也在練。」彭道森導演則補充，其實書法畫面可以靠剪輯，但被孫盛希秒拒說：「不行！這就是要我寫啊！」堅定神情讓導演驚訝說：「她真的被激到！」

孫盛希在MV裡拿出毛筆寫字。（滾石提供）孫盛希在MV裡拿出毛筆寫字。（滾石提供）

孫盛希寫出的書法是「黑秋末爾」，正是將歌名《Hate U MORE》直譯成中文的諧音梗，MV中出現的食物也別有巧思，選擇台灣道地小吃臭豆腐配上來自家鄉韓國的燒酒，燒酒瓶身更是趣味貼上自己的宣傳照，巧妙結合台韓文化。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中