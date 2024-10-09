歐弟首錄全台語節目 錄影抖出「胡瓜往事」

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣首個全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》氣勢如虹，第二集節目在DAYDAY台語台YT 頻道線上首播，創下聊天室同時在線近1500人的盛況，還在坐月子的Sandy吳姍儒聽聞節目獲得好成績，當場感動落淚並感性的說：「有接下這個挑戰真的超值得！」本週客座評審迎來金鐘全能主持「歐弟」歐漢聲，而這也是他第一次全台語參加節目。

歐弟首次錄製全台語節目。（公視台語台提供）

歐弟第一次全台語參加節目覺得很特別：「真的是很有趣的經驗，最困難的地方是很多平時的用語，原來並不能國語直翻，有其他的正確唸法。」收穫滿滿的他也在節目加碼爆料：「我去當兵前，瓜哥跟我說兩年很快，回來隨時可找他，我一退伍就去電視台找瓜哥，沒到他竟然跟我說：『是誰放你進來的！』」

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節目表現亮眼，第二季的報名詢問絡繹不絕，評審黃豪平已經開始做準備，現在在家裡沒事就跟女友說台語，還一邊複習台語動畫《花田少年史》，浩子也表達滿滿的感謝：「一開始是我自己的同學群組有人在討論這個節目，後來就知道我們節目在網路上反應熱烈，真的真的超有成就感！我馬上很驕傲的告訴自己不能驕傲，也很開心節目被大家看到，團隊真的都很辛苦，我的英文也快要跟台語一樣好了，特別感動」。

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