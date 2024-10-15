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娛樂 最新消息

（影音）郭雪芙「十指緊扣卷毛老外」首露面 甜笑曝異國戀心情

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭雪芙今年2月赴英國倫敦遊學3個月，疑似有了異國戀，男方為此還追來台灣，日前她被拍到與袁艾菲夫妻餐聚完後，和蓄鬍的外國男子十指緊扣散步，偶爾男生還摟著郭雪芙的腰，相當甜蜜，對於感情，郭雪芙今（15）受訪時照樣打迷糊仗，她回現在心情「確實很開心」，笑容藏不住甜蜜心情，間接認愛。

郭雪芙受訪時的甜蜜笑容可代表此刻戀愛心情。（記者蕭方綺攝）郭雪芙受訪時的甜蜜笑容可代表此刻戀愛心情。（記者蕭方綺攝）

郭雪芙被問及戀愛心情，爽到藏不住。（記者蕭方綺攝）郭雪芙被問及戀愛心情，爽到藏不住。（記者蕭方綺攝）

據悉，該男子是郭雪芙之前去英國遊學時認識的，但她今被問到男方確切身份、來台多久、會不會講中文等，耳朵通紅地一概回應「不好說」，看得出緊張心情，她還抱怨表示自己和好友們在深山餐廳聚餐，沒想到會被狗仔拍到，最後她嬌嗔表示男方是圈外人，「擔心嚇到對方，希望大家給我空間。」

其實郭雪芙去年出國前出席活動，開心透露她去算塔羅牌，說她有機會異國戀，她覺得如果可以在國外遇到不知道她是藝人、單純喜歡她的人也滿好的，因此她展開自己的劇本跟幻想，安排今年要出國，還強調「這個年紀再不去就老了」，希望能遇上一個溝通聊天要是愉悅的帥哥。

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