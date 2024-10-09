金鐘頒獎人名單出爐！奧運金牌林郁婷「金上加金」納豆復工後首登金鐘

阿KEN（右）與納豆將分別頒發「生活風格節目獎」與「節目類剪輯與導演獎」。 （三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第59屆金鐘獎節目類及戲劇類金鐘獎典禮將分別於10月18日、19日在台北流行音樂中心正式登場。今年入圍作品戲劇類有136件、節目類101件，將分別角逐戲劇類27個獎項、節目類21個獎項。此外，「特別獎項」則由梁修身、黃柏雄榮獲「特別貢獻獎」。

節目類星光大道將由黃豪平與「木木」林葦妮主持，戲劇類星光大道則是楊小黎搭配侯彥西。頒獎典禮將在7點開始，主持人則分別是吳姍儒與姚淳耀，都是首次獨挑大樑接下金鐘獎主持棒。

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節目類金鐘獎首先將頒發由觀眾票選的「最具人氣綜藝節目獎」，頒獎人邀請到奧運金牌拳擊手林郁婷，這次邀請到她蒞臨，可謂是「金上加金」。

節目類金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」，頒獎人邀請到奧運金牌拳擊手林郁婷。（三立提供）

在兒童及少年節目獎頒獎人則邀請到趙小僑及劉子銓，趙小僑與繼子劉子銓雖無血緣關係，但兩人感情卻非常好，也是兩人首次同台頒獎。同期出道的阿KEN與納豆搭檔主持多年，納豆在2022年生病休養，積極復健後重返工作崗位，這次兩人將分別頒發「生活風格節目獎」與「節目類剪輯與導演獎」。

另曾國城與夏于喬今年都分別入圍金馬獎，曾國城連續10年入圍，並已奪下6座金鐘，今年也以《女王大人》再度入圍「綜藝節目主持人獎」，可謂雙喜臨門，他與夏于喬將共同頒發「節目類導播獎」與「節目類節目創新獎」。

在戲劇類金鐘獎方面，「最具人氣戲劇節目獎」將由主持人姚淳耀與厭世姬共同頒發；「戲劇類節目燈光獎」、「戲劇類節目攝影獎」及「戲劇類節目剪輯獎」等獎項則由去年以《不良執念清除師》大受歡迎的男男CP曾敬驊和彭千祐久違合體頒發，此次兩人雙雙入圍，彭千祐更是雙料入圍新人和男配角。

而鍾欣凌去年是典禮節目主持人，今年她則受邀頒發「迷你劇集（電視電影） 男配角獎」，而「迷你劇集（電視電影） 女配角獎」則由Darren邱凱偉頒發。

「迷你劇集（電視電影） 男主角獎」則邀請到今年也以《不夠善良的我們》入圍「迷你劇集男配角獎」的柯震東擔任頒獎人；並由蔡昌憲頒發「迷你劇集（電視電影）女主角獎」，「迷你劇集獎」及「迷你劇集（電視電影）導演獎」則由今年入圍男配角的鄭元暢頒發。

金鐘常客楊貴媚今年憑《有生之年》入圍「戲劇節目女主角獎」，她將與導演嚴藝文共同頒發「戲劇類節目創新獎」、「戲劇節目編劇獎」。劉俊謙則將與林柏宏共同頒發「戲劇節目男、女配角獎」。

劉俊謙（右）則將與林柏宏共同頒發「戲劇節目男、女配角獎」。 （三立提供）

「戲劇節目男主角獎」頒獎人是金鐘視帝薛仕凌搭配以《此時此刻》入圍「戲劇節目女主角獎」的賈靜雯。典禮最後頒發的「戲劇節目女主角獎」及「戲劇節目獎」頒獎人，則是《八尺門的辯護人》入圍「迷你劇集最佳男主角」的李銘順與去年的金鐘影后蔡淑臻。

頒獎典禮分別訂於10月18日（五）、10月19日（六）晚間7時於臺北流行音樂中心舉行，並同步於三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視直播；海外觀眾則可透過三立國際台、新加坡Star Hub、馬來西亞Unifi TV收看，亦可經由金鐘獎官方網站、金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol YouTube、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube（手語版）等新媒體平台同步收看，還可透過好事989全程收聽頒獎典禮。

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