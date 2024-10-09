妳很像蔡依林！野生天后歐洲挖U激裸美背 幸運兒竟被逼哭了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Jolin」蔡依林日前至南歐馬爾他旅行，有幸運的粉絲野生捕獲天后，當場激動噴淚，只見Jolin親民地逛超市，身上穿著挖U性感背心搭配牛仔褲，打扮非常休閒。

蔡依林正在歐洲度假。（翻攝IG）

有粉絲在社群分享，在馬爾他偶遇Jolin的經過，本來驚覺一名逛街女子，造型激像Jolin，心想：「這個女生為什麼要cosplay蔡依林？」發現對方正在挑選漢堡。

請繼續往下閱讀...

該名粉絲隨後上前告訴對方：「妳很像蔡依林（作為一種誇獎）。」

蔡依林激裸美背。（翻攝小紅書）

最後發現真的就是本尊，接著詢問：「請問...妳是蔡依林嗎？」覺得不敢置信，甚至激動哭了。

見到Jolin在買漢堡，粉絲見到本人感動直說：「真的我就一直哭，我太激動了，拿著蒜頭什麼也說不出來。」

蔡依林在超市採買。（翻攝小紅書）

最後Jolin親切揉了粉絲的右肩，安撫粉絲的激動情緒，更輕聲說了一聲「掰掰」，只是要離開超市前，天后卻忘了刷收據被卡在閘門外，超萌的反應讓粉絲驚呼：「超可愛的。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法