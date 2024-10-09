越南影帝來台灣拍戲！吃便當慘變胖 自曝最愛這一味

〔記者李紹綾／台北報導〕張鈞甯、越南影帝連炳發主演影集《The Outlaw Doctor化外之醫》，該劇於釜山電影節公開亮相，該劇殺青近一年，兩人在活動上再次碰面，張鈞甯劇中和連炳發分飾神經外科醫生及整形外科醫生，角色從對立到最後產生革命情感。不同於劇中的嚴肅，兩人私底下的相處卻是相當搞笑，好默契無縫接軌，還用中、英文彼此吐槽。遇到有人請連炳發秀中文，他就會從1數到10，逗樂大家。

張鈞甯（左）、越南影帝連炳發合作《The Outlaw Doctor化外之醫》。（公視、中華電信、瀚草提供）

張鈞甯（右）、越南影帝連炳發合作《The Outlaw Doctor化外之醫》。（公視、中華電信、瀚草提供）

連炳發分享，拍完戲回越南，還是有持續在學中文，他活動當天原本要上中文課，但因為要到釜山參加記者會而請假，張鈞甯聽到立刻回說：「那是因為你有一個更好的中文老師在這裡啊！」 連炳發離鄉背井在台灣拍戲4個月，製作人擔心他吃不慣台灣食物，特別訂了越式料理給他吃，張鈞甯笑說：「沒想到他超愛吃台灣便當，反而我很喜歡越南食物，我就幫他把所有東西吃光。」

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張鈞甯（右）、越南影帝連炳發合作《The Outlaw Doctor化外之醫》。（公視、中華電信、瀚草提供）

張鈞甯（右）在《The Outlaw Doctor化外之醫》與連炳發在迷惘之中，兩個孤獨的靈魂就此交會。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

連炳發笑說，在台灣拍戲期間內胖了好幾公斤，都是因為台灣便當，問他最喜歡吃的台灣食物？他立刻用標準國語回答：「滷味！」張鈞甯繼續笑虧：「他說的最標準的中文就是食物了！」

連炳發（左）在《The Outlaw Doctor化外之醫》飾演的越南醫生，為救治病患付出慘痛代價。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯（右）在《The Outlaw Doctor 化外之醫》與兒子相處融洽，激發連炳發父愛。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯戲裡飾演神經外科醫生，因私下替腦性麻痺的兒子動手術而引發她在家庭、醫院中的各種麻煩。連炳發飾演的越南醫生則是因來台照顧工作受傷的母親，被迫隱身在街頭替逃逸移工看診來賺取龐大醫藥費，在此期間，他因協助救助病患，意外被捲入一起醫療糾紛，被指控為「密醫」展開逃亡，遊走在法律邊緣的兩人相遇後，從彼此對立到互相合作。製作人湯昇榮表示：「當初是想做出一些不一樣的作品，所以從犯罪類型去發想這部戲，劇中所有呈現的狀況都是在台灣這塊土地上發生，在我們田調以及製作過程中，不斷翻轉後發展成現在的內容，到底情理法中間，要怎麼去評判醫生救人的初衷。」

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