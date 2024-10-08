泰國創作男神「神似金城武」！WIM攜新作唱進華山

WIM重新出發再次來台，神似金城武。（Mercury Entertainment提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕泰國創作男神WIM來台獻出「第一次」！自樂團「HYBS」出身的他，將攜首張個人專輯《NOICE》來台舉辦首次個唱，於11月1日前進台北華山Legacy演出，展現迷人的創作魅力！

原名Karn Kasidej的WIM最早是模特兒及演員出身，對於創作抱持著狂熱精神的他特別以「WIM」再次出發，除了於今年陸續發行個人單曲《Mr.Feelgood》、《All The Way Home》，全新個人首張專輯《NOICE》也於近日誕生。

請繼續往下閱讀...

WIM喜歡搞怪。（Mercury Entertainment提供）

WIM不僅有絕佳創作能力，還被粉絲樂稱「神似金城武」，提及全新藝名「WIM」的含意，他表示：「我常以『Who Is Me？』自我提問，這個問題會令我感到腳踏實地和保持好奇心，現在我致力於透過音樂探索新的聲音、情感和故事。」

值得一提的是，WIM的首張專輯特別以《NOICE》為名，把「噪音」一詞做俏皮變奏，展現他對「我是誰？」這個深刻問題的內省思考；WIM演出售票可洽KKTIX。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法