楊貴媚入圍金馬竟慘叫！夏于喬釜山被誤認成宋芸樺還被要簽名

夏于喬（左）、楊貴媚。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕入圍本屆金馬獎8項大獎電影《小雁與吳愛麗》今（8日）晚在台首映，導演林書宇率領入圍影后的夏于喬、入圍女配角的楊貴媚、葉全真等人一同出席。楊貴媚透露和夏于喬在釜山影展期間看到入圍名單當場「慘叫」，兩人也分享在影展期間趣事，夏于喬更不停被認成宋芸樺，還有人找她簽名，讓她哭笑不得。

楊貴媚。（記者胡舜翔攝）

導演林書宇對於自己沒入圍看很開，看到夏于喬、楊貴媚、曾國城都入圍演技獎就很開心了，「那個入圍數字讓我放下心，而且演員們有被看到，尤其喬喬被肯定讓我很興奮。」由於當時他們在釜山走紅毯，楊貴媚和夏于喬身上都沒有帶手機，所以都是看林書宇手機得知入圍，他笑說「快樂一瞬間馬上就結束，變成我幫她們跟明星們拍照。」

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導演林書宇（左）、夏于喬。（記者胡舜翔攝）

夏于喬說當初對入圍感到壓力，「因為通常書宇導演的女主角都會入圍，但如果我沒入圍的話，會覺得是不是我拖垮了他」。楊貴媚笑說自己和夏于喬一開始看到名單慘叫一聲，「因為我們第一個看到的都是曾國城入圍。」夏于喬則說其實入圍了心情很複雜，「因為希望書宇導演可以入圍，有一點難過，勝過自己入圍。」並透露當晚釜山影展紅毯結束後回房有給他一個擁抱。

葉全真。（記者胡舜翔攝）

葉全真在片中飾演楊貴媚過世丈夫的小三，她透露這是繼朱延平執導的《花祭》後，相隔34年才再度和楊貴媚合作，更說楊貴媚在拍攝地美濃非常好客，除了推薦她去吃在地的小吃「湯飯」，還帶著她跟街訪鄰居打招呼，「我們真的就坐在別人家裡吃飯，她完全變成美濃人！」《小雁與吳愛麗》將於10月10日在台上映。

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