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娛樂 最新消息

陳美鳳聞汪建民癌逝洩心聲 揭私下互動2觀察

陳美鳳代言韓國頂級保養品牌，平時對愛美相當堅持。（SKINASSET）陳美鳳代言韓國頂級保養品牌，平時對愛美相當堅持。（SKINASSET）

〔記者傅茗渝／台北報導〕汪建民癌逝消息突然，陳美鳳今（8）在保養品牌活動前得知消息，她坦言獲知當下多少震驚，過去汪建民曾錄製幾次《美鳳有約》，不過兩人並無私交，有感而發地說：「希望大家珍惜身邊所有的一切。」

陳美鳳說她印象中，汪建民是個喜歡運動、有點潔癖的人，「很突然，之前知道他有不舒服，也是剛剛才知道...」對此很不捨；而江蕙、方文琳早前都曝光罹癌消息，陳美鳳認為壓力有時會成病灶，常自我警惕「生活自己要過得去」，不要讓壓力卡在心裡。

陳美鳳常警惕自己生活要過得去，不造成心理太大壓力。（SKINASSET提供）陳美鳳常警惕自己生活要過得去，不造成心理太大壓力。（SKINASSET提供）

她認為把自己照顧好，珍惜每一刻當下，身旁人事物，在一起就是緣分，很多人覺得演藝圈賺錢容易，人生難免有狀況，其實還是要過簡單的生活，工作時努力工作，生活時開心生活，工作之餘還是要安排一些休閒，讓自己適當放鬆，目前自己努力工作，努力買自己喜歡的東西，努力好好做公益，希望大家珍惜當下，好好愛自己，自己開心 ，家人也放心。

陳美鳳保持心情愉快外，妹妹也會幫忙安排定期健檢，不過她對宵夜不忌口，半夜肚子一餓就急喚好姐妹藍心湄，蹓躂到她家，「我就叫心湄煮給我，喝醉了吃什麼都好吃！」三兩好友經常相約小酌，最愛就是鮮蝦麵打一顆蛋，笑言姐妹酒品都很好，好酒友跟好酒品都重要。

☆飲酒過量，有害健康☆

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