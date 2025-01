卡莉怪妞今年4月宣布懷孕消息。(翻攝自卡莉怪妞IG)

〔娛樂頻道/綜合報導〕日本流行教主卡莉怪妞2023年與男星葉山獎之結婚,今年3月才到高雄櫻花季演出的她,在4月宣布了懷孕消息,稍早則曬出寶寶照片,驚喜宣布孩子出生了!

卡莉怪妞在社群驚喜宣布孩子出生的好消息,用英文寫下「Welcome to the new world」,並曬出了寶寶鼻子以下的可愛照片,最後也感激孩子的降臨,用日文表示「謝謝你出生了」,吸引粉絲湧入留言祝福。

卡莉怪妞今天驚喜宣布孩子出生了。(翻攝自卡莉怪妞IG)

在 Instagram 查看這則貼文 Kyary pamyu pamyu(@kyarypappa)分享的貼文

