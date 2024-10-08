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娛樂 最新消息

汪建民生前犯「2錯誤」遺憾終身 曾痛罵自己：真是混蛋！

汪建民於節目坦承人生犯下2錯誤。（資料照，記者陳奕全攝）汪建民於節目坦承人生犯下2錯誤。（資料照，記者陳奕全攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪建民因不敵肺腺癌，住院一個月後昨晚安詳離世，享年56歲。他日前才在節目上透露，近年來他不僅飽受癌症之苦，還因為積欠龐大債務讓生活變得相當拮据，他也回顧人生一路走來的歷程，坦言最氣自己犯下「2錯誤」。

汪建民日前在節目《震震有詞》分享經歷母親罹癌失智、自己抗癌等，他透露，當初在醫師建議下開始接受電療、化療，痛苦的過程讓他難以承受，尤其是開始化療後完全無法進食，僅靠營養品支撐，眼窩凹陷身體變形，「剛開始化療第三次、第四次時，曾在心裡向老天爺喊話，拜託你把我帶走，不要讓我面對這些。」

汪建民曾在《台灣靈異事件》中飾演「鐵頭警官」爆紅，後來跨足電視劇、電影和主持界，成績都非常出色，更替自己賺進大把鈔票，可惜的是，他不斷購買精品及名錶，汪建民回顧過往無奈直言，「我當時真的是很混蛋」，認為自己的人生錯誤就是「沒有好好存錢買房」，另外一個錯誤就是通告跟工作沒有接上，導致出現收入的空窗期，沒錢用只好向地下錢莊借錢，最後負債上千萬。

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