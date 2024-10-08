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娛樂 電視

小珍奶飛撲倒地！「渾圓上圍掉出」 全網猛放大

小珍奶擁有甜美臉蛋及火辣身材。（翻攝自IG）小珍奶擁有甜美臉蛋及火辣身材。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職味全龍啦啦隊成員「小珍奶」王芯羽，憑藉甜美臉蛋及魔鬼身材圈粉無數，成為許多綜藝節目邀約的對象，經常在社群分享生活的她，日前曝光一段錄影花絮片段，可見她飛撲趴地，讓火辣身材完全藏不住，令網友鼻血直流。

小珍奶分享節目花絮片段。（翻攝自IG）小珍奶分享節目花絮片段。（翻攝自IG）

小珍奶日前上節目《綜藝大集合》，在IG曝光幕後花絮片段，畫面中的她身穿粉色低胸背心，下半身搭配牛仔短褲，展現凹凸有致的身材曲線，當她準備朝前方紅色墊子飛奔過去時，傲人上圍不停上下狂震，瞬間吸引眾人目光，而當她趴倒在地後，渾圓北半球更是快要掉出來，深邃事業線清晰可見。

影片曝光後，短短2天就吸引將近14萬人觀看，網友紛紛湧入留言讚嘆，「大珍奶跳跳跳」、「慢動作的小珍奶都要暫停一下」、「好辣的全糖女神，真的超巨的」，不過也有不少粉絲擔心她會因此受傷，「要注意安全喔～」、「腳踝還是要小心」、「自己要注意安全」。

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