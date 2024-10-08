鄭人碩「離婚簡嫚書」返鄉養豬 育兒嘴硬「愛在心裡口難開」

〔記者李紹綾／台北報導〕鄭人碩在LINE台灣《黑盒子》單元《豬人》搭檔簡嫚書，故事探討不被理解的親情，描述一對離異夫婦面臨洪君昊偶然與「豬」靈魂交換的詭譎情況。

鄭人碩劇中和老婆簡嫚書離婚後，各自帶著兒子洪君昊和何宥辰在鄉下與城市生活。與「養豬人」爸爸長期待在鄉下的洪君昊，在一次偶然的意外下，與「豬」交換了靈魂，並不斷找尋變回人的辦法。

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鄭人碩（左起）、洪君昊、簡嫚書在《黑盒子》單元《豬人》飾演一家人。（LINE台灣提供）

再度飾演父親角色，鄭人碩表示：「很榮幸有機會扮演不同個性的父親，角色阿興對待孩子的方式和現實中的我有點不同，他是個非常傳統的父親，既不擅長與孩子交心，也常常對孩子很嚴格、古板，但其實心裡對孩子卻是滿滿的愛。我在家裡同時扮演著黑白臉，平常是個慈祥的父親，但必要時還是會對孩子非常嚴格。」

鄭人碩（右）在《黑盒子》單元《豬人》飾演嘴上嚴格古板，但心裡卻有滿滿的愛的父親，左為飾演兒子的何宥辰。（LINE台灣提供）

鄭人碩分享育兒理念：「我覺得身為父母，最重要的是陪伴、傾聽孩子的所有想法，並試著用孩子可以接受的方式讓他理解事情的對與錯，再讓孩子自由生長、探索興趣。」



《豬人》以「人與動物靈魂交換」為故事題材，為了找到劇中的「豬」角小八，製作團隊在挑選「豬演員」的過程中可是一點也不馬虎，「我們找了北台灣最大的豬農，在幾百頭小豬裡，先選出幾頭適合演出的豬，中間還經歷數月的隔離豢養、篩選，最終得以選出『小八』，拍攝過程中還有飼養員陪同照顧情緒與餵食。」

導演李昭樺苦笑透露：「這是我第一次拍攝人與動物靈魂互換的題材，在拍攝期間遇到的最大挑戰就是如何訓練與拍攝『豬演員們』，豬主角『小八』在劇中有非常多的戲份，從前期的篩選，到後期的訓練，皆花費了不少時間，當時真的認為遇到了職涯危機。」

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