李敏鎬「又油又腫」崩壞照曝光！對比金秀賢網酸：人家像18歲

李敏鎬近年經常因水腫的臉蛋引起討論。（翻攝自IG、YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲韓國男星李敏鎬擁有帥氣五官加上高挑身材，是許多人心目中的男神，不過近幾年的水腫體質越發明顯，昨（7）出席電影試映會時，肉肉臉再度成為討論話題，更有人將他跟相差1歲的金秀賢比較，感嘆「人家像18歲」。

李敏鎬日前出席電影《普通家庭》試映會。（翻攝自YT）

李敏鎬日前出席電影《普通家庭》VIP試映會，可見他身穿黑色毛衣搭配灰色長褲現身，不過臉部油光、浮腫明顯，與先前巔峰時期的帥氣輪廓相比有落差，被不少網友調侃，「這37歲？以為47了」、「歲月不饒人」、「歐巴你何時回春？」，更有人曬出小他1歲的金秀賢照片做對比，直呼「金秀賢跟他相差一歲，人家像18歲。」

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36歲的金秀賢狀態極佳。（翻攝自IG）

事實上，李敏鎬也承認自己是容易水腫的體質，所以經常未修圖的照片一曝光，都會令粉絲嚇一跳，引起部分粉絲擔心會不會是因為健康出現問題導致。不過也有人跳出來緩頰，曬出今年9月現身吉隆坡的活動照，表示他狀態很好，強調李敏鎬只是不上鏡，本人其實又高又瘦，肉眼看上去，狀態並沒有這麼差。

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