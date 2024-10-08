《黑白大廚》「三星」奪冠呼聲高！被封「料理界宋仲基」

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》今（8）下午釋出最終11、12兩集，總冠軍即將揭曉！人氣「黑湯匙」三星頗受歡迎，除了展現絕佳領導能力，廚藝也很精湛，眼鏡脫下後，還被粉絲封為「料理界宋仲基」，被視為奪冠人選之一。

三星（左）脫下眼鏡後，被說神似宋仲基。（翻攝自X，合成圖）

三星曾在評審安成宰主廚旗下餐廳MOSU工作，綽號取作「三星」，是安成宰的學徒，廚藝高超獲得不少肯定；他平時專注法式料理，開設的餐廳Trid於2022至2024年連三年獲米其林推薦。

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另外，憑創意頭腦、自信爆棚的「黑湯匙」拿坡里美味黑手黨率先從準決賽中脫穎而出，拿到最終決戰的門票，他昨在首爾出席記者會，透露週遭人都要他謙虛，「但我總覺得贏了就是贏了，這是理所當然的事。」

拿坡里美味黑手黨已確定角逐總冠軍（左）、三星被看好是最佳競爭者。（翻攝自X）

拿坡里美味黑手黨接著表示，「本來就有很多實力派的選手一起競爭，慶幸的是，提早進入總決賽，不用進行無限料理地獄，真是萬幸。」

綜合韓媒報導，外界猜測最後將是兩名「黑湯匙」之爭，也有海外網友爆料「白湯匙」李愛德華才是最終贏家，冠軍於下午在Netflix揭曉。

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