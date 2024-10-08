只花3年從清大畢業！申力安國慶晚會短褲獻唱引話題 親解原因

〔記者陳慧玲／台北報導〕從女團PER6IX再到「黑曜精靈」，如今申力安單飛出擊，也得到歌迷支持，不過上週六（5日）她首度登上台北大巨蛋舞台表演，卻引起網友討論，主要是她穿短褲熱唱，出現不同觀點。

申力安（左）首次在大巨蛋舞台上表演，覺得很興奮。（台北市觀傳局提供）

熱愛唱歌跳舞的申力安也很會讀書，她只花3年時間就從清大畢業，這次國慶晚會她和新生代歌手高爾宣、王ADEN接力獻唱，展現青春世代的活力。

請繼續往下閱讀...

對於國慶晚會的演出，申力安表示：「我唱了兩首單飛後自己的歌，其中一首是未發行的《stuck in the dark》。」部分網友認為她穿短褲表演似有不妥，但粉絲則誇她漂亮，申力安則說：「服裝因為有舞蹈的部分 所以想要走帥氣一點的風格，平時很少穿短褲的我，那天穿上了。」

申力安（右）熱愛表演，也很會讀書。（台北市觀傳局提供）

對於能登上大巨蛋參加國慶晚會表演，申力安說：「其實非常非常的興奮，很亢奮，但又有一點緊張，真的非常開心有這個機會讓大家認識我，希望之後可以有更多人聽我的歌。」

申力安也提到：「出道6年了，真的最最最快樂的舞台，從女團到單飛，真的很快樂的一個心路歷程。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法