晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

只花3年從清大畢業！申力安國慶晚會短褲獻唱引話題 親解原因

〔記者陳慧玲／台北報導〕從女團PER6IX再到「黑曜精靈」，如今申力安單飛出擊，也得到歌迷支持，不過上週六（5日）她首度登上台北大巨蛋舞台表演，卻引起網友討論，主要是她穿短褲熱唱，出現不同觀點。

申力安（左）首次在大巨蛋舞台上表演，覺得很興奮。（台北市觀傳局提供）申力安（左）首次在大巨蛋舞台上表演，覺得很興奮。（台北市觀傳局提供）

熱愛唱歌跳舞的申力安也很會讀書，她只花3年時間就從清大畢業，這次國慶晚會她和新生代歌手高爾宣、王ADEN接力獻唱，展現青春世代的活力。

對於國慶晚會的演出，申力安表示：「我唱了兩首單飛後自己的歌，其中一首是未發行的《stuck in the dark》。」部分網友認為她穿短褲表演似有不妥，但粉絲則誇她漂亮，申力安則說：「服裝因為有舞蹈的部分 所以想要走帥氣一點的風格，平時很少穿短褲的我，那天穿上了。」

申力安（右）熱愛表演，也很會讀書。（台北市觀傳局提供）申力安（右）熱愛表演，也很會讀書。（台北市觀傳局提供）

對於能登上大巨蛋參加國慶晚會表演，申力安說：「其實非常非常的興奮，很亢奮，但又有一點緊張，真的非常開心有這個機會讓大家認識我，希望之後可以有更多人聽我的歌。」

申力安也提到：「出道6年了，真的最最最快樂的舞台，從女團到單飛，真的很快樂的一個心路歷程。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中