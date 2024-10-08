混血女神Dora 被爆熱戀職籃球星林子洧

Dora擁有深邃、精緻五官。（翻攝自Dora IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕啦啦隊混血女神Dora（本名洪葳）擁有深邃、精緻五官，從舞蹈科班出身的她，去年獲選中職網路票選「啦啦隊新人王」，今（8）日被爆戀愛ING，對象是桃園璞園領航猿籃球隊球員林子洧。

《CTWANT》上個月中捕捉到Dora搭上林子洧的車，並從台北市天母一路直奔大巨蛋，2人為了刻意避嫌，到達目的地之後只有Dora下車入內看棒賽，林子洧則開車離去。

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領航猿球星林子洧。（資料照，記者林正坤攝）

報導指出，Dora先獨自一人搭乘計程車回天母公寓，隨後林子洧愛車出現在她家門口對面停車，林子洧車停好後沒多久，Dora便從家門現身，直接穿越馬路走到車邊，並將手上東西放進車子後座，接著坐上副座，動作熟練，顯然2人非常熟識。

身高158公分的Dora，有混血兒甜美外型被封為「混血女神」，舞蹈科班出身，精通芭蕾、國標和拉丁舞，曾是Uni-Girls成員，也是PLG高雄鋼鐵人啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」的超強王牌之一，去年還獲選中職網路票選「啦啦隊新人王」。

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