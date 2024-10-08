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娛樂 最新消息

「美腿歌后」當紅閃嫁9年後離婚！77歲金燕露面洩近況

〔記者邱奕欽／台北報導〕《群星會》歌手金燕叱吒1960年代樂壇，擅長歌舞表演獲封「美腿歌后」，推出許多音樂作品更曾赴日本發展，卻於26歲當紅之際放棄事業，閃嫁到美國後育有1子2女，不過這段9年婚姻最終花殘月缺。如今，許久不見的金燕已高齡77歲，因影星兒子安志杰近日返台探望她，因此意外曝光近況。

77歲的金燕（右）站在兒子安志杰一旁，兩人宛如姊弟。（翻攝自IG）77歲的金燕（右）站在兒子安志杰一旁，兩人宛如姊弟。（翻攝自IG）

金燕的兒子安志杰長居於美國，他近日返台並曬出母子合影寫下：「Me and Mommy.（我與媽咪）」照片中的金燕雖已高齡77歲，不過皮膚狀態極佳保養得宜，身材也維持得相當苗條，穿上緊身褲，仍可看見當年迷倒眾生的一雙美腿。

據了解，金燕目前與設計師二女兒定居於台灣，而律師大女兒及影星兒子則常居於美國，即使淡出演藝圈許久依舊氣場十足，母子站在一起更宛如姊弟。網友們得知金燕的近況後也紛紛大讚：「媽媽實在有夠年輕，當年的魅力不減」、「你確定這是媽媽不是姊姊？」、「怪不得長這麼帥，基因已經決定了一切。」

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