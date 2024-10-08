范冰冰15歲兒子竟是「台灣演員」 金馬導演新片陣容曝光

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中國女星范冰冰傳出與曾獲得金馬獎的馬來西亞導演張吉安合作電影《Mother Bhumi》，而台灣演員白潤音則飾演她的兒子。過去張吉安就曾經與台灣演員合作，像是《五月雪》的萬芳、鄭人碩等等，與台灣淵源很深。

外媒《綜藝報》報導，《Mother Bhumi》故事發生在馬來西亞、泰國邊境的村莊，范冰冰飾演的農婦洪林（暫譯）平常靠驅魔解決村民的各種問題，直到遇到一個鬼魂，揭開了丈夫死亡之謎。報導指出，飾演范冰冰子女的分別是曾演過《老狐狸》的台灣演員白潤音，以及香港女演員許恩怡。

請繼續往下閱讀...

張吉安是金馬的常客，去年帶著《五月雪》征戰。（資料照，記者陳逸寬攝）

張吉安在2020年以《南巫》拿下金馬最佳新導演，去年推出的電影《五月雪》獲選金馬60開幕片，且獲得9項提名。至於15歲的白潤音憑藉著《老狐狸》當中的表現大放異彩，被金馬視作遺珠，更成功入圍今年台北電影獎最佳男主角，前程不可限量。

白潤音曾經以《老狐狸》入圍台北電影獎影帝。（資料照，記者陳逸寬攝）

范冰冰儘管遭到中國封殺，不過近年國際能見度卻越來越高，2023年上映的香港劇情片《綠夜》，對手演員是韓國演員李周映，題材更關乎LGBTQ族群。此外，去年她還登上坎城、釜山等國際影展，並沒有因為遭到中國封殺而停下腳步。

綜藝報報導，范冰冰新片將與張吉安合作。（翻攝自綜藝報臉書）

范冰冰不但成為麻六甲觀光大使，還與馬來西亞導演張吉安合作電影。（翻攝自IG）

她最近與馬來西亞很有緣，除了參演馬來西亞導演的作品之外，甚至還受邀成為2024麻六甲（馬六甲）旅遊年大使。先前范冰冰受訪，證實確實有接到馬來西亞劇組的邀約，認為馬來西亞有很多新導演、新的故事，是當代馬來西亞青年導演的內心感受，如果有機會可以合作。

該片是馬來西亞、義大利合製電影，目前正在製作中，將於11月殺青，預計在2025年下半年在影展亮相。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法