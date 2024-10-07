台韓合作再+1 振永驚艷李沐演技 挑戰9成中文台詞「看5次哭5次」

李沐（左）和韓星振永將在愛情電影《那張照片裡的我們》談一場台韓戀。（瀚草文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕瀚草文創今（7日）於韓國釜山舉行記者會，宣布將在5年內投資5千萬美金，製作15部影集、5部恐怖電影，張鈞甯、越南影帝連炳發及李沐、韓星振永到場力挺，兩組人馬默契十足，穿著符合劇情調性的「情侶裝」亮相，張鈞甯、連炳發一身「沉穩黑」，李沐、振永則是「青春藍」，引發全場騷動。

《那張照片裡的我們》製作人湯昇榮（中）是促成李沐（左）、振永（右）合作的幕後推手。（瀚草文創提供）

瀚草文創董事長湯昇榮在活動上介紹即將推出的國際合作影視內容，包括由李沐和振永主演的愛情電影《那張照片裡的我們》（暫譯）、張鈞甯和連炳發主演的犯罪劇情影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》、驚悚電影《黃衣小飛俠》、由金獎製作人麻怡婷主導的BL電影《直到你不再需要我的喜歡》、日本作家東山彰良老師暢銷小說改編的懸疑影集《我殺的人與殺我的人》、連奕琦導演、萩原健太郎導演雙導演共同執導的台日歷史時代影集《琥珀：黑夜的叛徒》（暫譯）、美食實境節目《前進米其林》，以及代理海外發行大型台韓男團綜藝節目《Scool》等多元跨界內容。

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李沐（左）、韓星振永在愛情電影《那張照片裡的我們》首次合作，李沐準備用台灣美食餵胖振永。（瀚草文創提供）

韓星振永這次接下《那張照片裡的我們》男主角，該劇描述1977年發生在台灣的故事，振永飾演韓國跆拳道教練，來台藉由一次拍照的機會認識李沐，台詞有9成都是講中文，他替自己打氣：「中文非常難，我會認真學習！」也說這是他第一次參與台灣作品的演出，「我一看到劇本就向經紀公司表示我一定要爭取這次的合作機會。」

李沐（左）、韓星振永在愛情電影《那張照片裡的我們》首次合作，李沐準備用台灣美食餵胖振永。（瀚草文創提供）

李沐今年以《誰是被害者2》獲得亞洲影視大賞最佳女配角提名，她笑說：「我的出道作品《誰是被害者》就與瀚草團隊合作，非常感謝瀚草再次給我機會跟振永合作，非常期待我們在表演上的火花。」她透露自己最近勤練韓文，「我還準備了台灣的美食清單，準備好好招待振永，盡地主之誼餵食他。」

李沐（左）、韓星振永在愛情電影《那張照片裡的我們》首次合作，李沐準備用台灣美食餵胖振永。（瀚草文創提供）

振永因演出韓國當紅影集《Sweet Home2、3》受矚目，會答應來台拍電影，他說：「我一看到劇本就非常喜歡，看了5次哭了5次，馬上向經紀公司表達一定要爭取到演出機會。」振永和李沐今天第一次見面，兩人都以為對方是安靜的人，李沐說：「剛一聊天，我才發現振永的MBTI（16型人格測試）是ENTP，對於他是E人，我感到很意外。」振永事前也看了李沐的《誰是被害者》做功課，對她的演技相當驚艷，很期待兩人合作產生的火花。

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