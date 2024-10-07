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楊繡惠直播道歉無端扯到白冰冰 影片現已遭下架原因不明

徐乃麟表示「你最賤」只是節目效果，不認為自己有錯。（翻攝自臉書）徐乃麟表示「你最賤」只是節目效果，不認為自己有錯。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人楊繡惠上徐乃麟主持的《天才衝衝衝》，因徐乃麟說「妳最賤」三字激怒楊繡惠，憤而宣布永遠不再上該節目。近日楊繡惠又被挖出黑歷史，過去她曾在節目中隱射某女星「賤人就是矯情」，被網友指「雙標仔」。昨（6）日楊繡惠開直播道歉，原以為事件就要落幕，沒想到網友不知道為什麼提到白冰冰，讓人懷疑網友就是看熱鬧不嫌事大。

楊繡惠、徐乃麟節目上生齟齬，卻無端cue到白冰冰。（翻攝自臉書）楊繡惠、徐乃麟節目上生齟齬，卻無端cue到白冰冰。（翻攝自臉書）

經過曾國城發聲之後，楊繡惠態度逐漸軟化，表示自己都快要60歲，個性還是滿衝動，沒有好好處理這件事情，她覺得很抱歉。網友突然在直播中點名白冰冰與徐乃麟，楊繡惠再度神經緊繃，並直接對網友說：「喜歡乃哥跟冰冰姐的，那你不應該進來，趕快去那邊，請！」霎那間氣氛又緊張起來。

楊繡惠直播中說，當時說出「賤人就是矯情」指對方無理取鬧，不是罵人賤。（翻攝自臉書）楊繡惠直播中說，當時說出「賤人就是矯情」指對方無理取鬧，不是罵人賤。（翻攝自臉書）

楊繡惠也在直播中提及「賤人就是矯情」事件發生始末，楊繡惠說，自己5年前在節目中說的都是真話，若當時對方沒有傷害楊繡惠，她自然不會說出那樣的話。楊繡惠進一步解釋，當時說出「賤人就是矯情」主要在表明對方的無理取鬧、做作，並非指對方是賤人。但楊繡惠道歉直播影片昨晚不知為何原因，又被楊繡惠下架。

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