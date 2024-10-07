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KIMIKO社群發文狂被刪 手一攤：欲哭無淚

KIMIKO近日發文總是被刪除。（翻攝自臉書）KIMIKO近日發文總是被刪除。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕舞蹈老師「KIMIKO」林睿君把社群當作日記本，經常在網路紀錄日常，也會在上頭分享生活及心情。今（7）日KIMIKO發文，表示自己在META平台包括臉書、IG、Threads瘋狂被刪文，删到她都覺得欲哭無淚。

KIMIKO捍衛身體自主權的文章被判「鼓吹」慘遭刪除。（翻攝自臉書）KIMIKO捍衛身體自主權的文章被判「鼓吹」慘遭刪除。（翻攝自臉書）

KIMIKO的發文有聲音，她在開頭就寫了「＃我問天（背景音請下…今天又收到！我真的欲哭無淚）」。近日因為被刪的文太多，KIMIKO調侃自己好像在參加「刪文大賽」而且是不斷淘汰的參賽者。原因是她最近的po文僅僅分享生活中的有趣小插曲，真實又幽默，雖然可能有一點偏誠實，但生活就是百味參雜。但是她的文章卻一再被刪，最讓KIMIKO不平的是自己捍衛身體自主權的對話過程，竟然因「鼓吹」被刪除，讓KIMIKO覺得傻眼。

KIMIKO希望META平台能夠重新審核她的發文，並寫強調自己是個有趣的靈魂，也希望自己帶有正能量的分享能夠讓更多人的日常充滿幽默。

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