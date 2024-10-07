柯佳嬿任亞洲內容大獎評審 合體日影帝西島秀俊頒獎 吐真心：不容易的工作

柯佳嬿（左）與西島秀俊共頒典禮大獎。（柯佳嬿經紀公司提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯佳嬿受邀釜山影展，擔任「亞洲內容暨全球OTT大獎」（ACA & Global OTT Awards）評審，她首度擔任評審工作，表示為此看了不少優秀作品及演員表現，透露評選過程內心其實掙扎許久，直言：「評審實在是個不容易的工作。」她在典禮上見到不少好友，並與日本影帝西島秀俊共頒大獎，對於從一路參與評審到擔任頒獎人表示深感榮幸。

柯佳嬿（左）與西島秀俊在典禮上一起頒發2項大獎。（柯佳嬿經紀公司提供）

柯佳嬿擔任亞洲內容大獎評審，坦言評選過程內心掙扎許久。（柯佳嬿經紀公司提供）

柯佳嬿在頒獎典禮中擔任要角，首次以評審身分，評選眾多來自亞洲各地的戲劇作品，對於接下此次任務，她非常榮幸，「接到邀請的時候很開心，剛好這段時間沒有在拍戲，有比較多時間能夠看片，因為這樣看了不少平時比較沒有接觸的類型，很多作品跟演員都很優秀，投票的時候內心反覆掙扎了很久。」

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柯佳嬿擔任亞洲內容大獎評審。（柯佳嬿經紀公司提供）

柯佳嬿。（柯佳嬿經紀公司提供）

也因為要看的戲劇及內容、資訊量都十分龐大，柯佳嬿透露過程中面臨時間上的壓力，「總共只有三週的時間就得把所有的作品看完；好在平常就有追劇的習慣，很多作品之前已經看過了，現在有很多線上平台可以看到來自世界各地的影視作品，真的很幸福。」回顧典禮，她笑說：「典禮上很多入圍的演員都有出席，前不久才看過他們的戲，現在他們就出現在我面前，感覺很奇妙。」

柯佳嬿。（柯佳嬿經紀公司提供）

柯佳嬿。（柯佳嬿經紀公司提供）

柯佳嬿昨（6日）與日本影帝西島秀俊共頒最佳OTT原創內容（Best OTT original）及最佳創意獎（Best Creative），對於能和西島秀俊同台，她分享，「之前看過西島先生的戲，能見到本人非常開心，西島先生很親切隨和，能一起頒發最大獎覺得非常榮幸。」

柯佳嬿。（柯佳嬿經紀公司提供）

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