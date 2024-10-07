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娛樂 日韓

木村拓哉睽違7年再接男性沙龍代言 傑尼斯藝人可望跟進

木村拓哉睽違7年在接下男性美容中心代言。（翻攝自YouTube）木村拓哉睽違7年在接下男性美容中心代言。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男星木村拓哉相隔7年，二度代言男性美容中心，廣告曝光後，許多人認為其他傑尼斯（現為星達拓）偶像或許也有機會甩掉性騷擾事件陰霾，接到代言工作。

木村拓哉在廣告中展現成熟男性韻味。（翻攝自YouTube）木村拓哉在廣告中展現成熟男性韻味。（翻攝自YouTube）

在曝光的廣告影片當中，木村拓哉現身美術館，身穿黑色晚禮服西裝，舉手投足間散發著成熟韻味。51歲的木村拓哉是二度代言這家男性美容中心，2012至2017年他也曾為同一家美容中心代言，當時年輕的臉龐瀟灑又帥氣。這次重新回鍋，木村拓哉表示自己心中的理想男性應該持續擁有目標，不封閉自己的可能性。

51歲的木村拓哉2012至2017年也曾為同一家美容中心代言。（翻攝自X）51歲的木村拓哉2012至2017年也曾為同一家美容中心代言。（翻攝自X）

先前木村拓哉和其他傑尼斯偶像受到性醜聞影響，丟掉了日本麥當勞、日產汽車等廣告代言，經過1年時間，隨著傑尼斯解決問題的誠意和態度，本月3日東京電視台表示將重新邀請傑尼斯藝人曝光；NHK也表示積極考慮中。

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