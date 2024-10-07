（影）中共怕了？《國有器官》放映影城接連收恐嚇信 揚言射殺觀影者

〔即時新聞／綜合報導〕榮獲多項影展大獎的紀錄片《國有器官》（State Organs），內容揭露中共政府犯下人類史上重大邪惡罪行「活摘器官」，該片在多國首映後掀起話題，也引發許多關注人權議題的民眾觀看。然而，《國有器官》在今年10月全台上映後，陸續傳出多間電影院收到不明人士恐嚇信，揚言殺害觀影民眾，有電影院已經緊急取消放映場次，並報警處理。

榮獲多項影展大獎的紀錄片《國有器官》（State Organs），內容揭露中共政府犯下人類史上重大邪惡罪行「活摘器官」。（圖擷取自「國有器官」臉書粉專）

台灣網友爆料，知名紀錄片《國有器官》今年10月在台上映後，播放影城竟接連收到恐嚇信，且一些寄件者還以台灣總統賴清德、第十四世達賴喇嘛（བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ，藏文）的名義寄出。根據信件截圖顯示，寄件者皆聲稱若不取消《國有器官》的放映，就會在影城放置爆裂物後引爆，或在電影播放期間直接闖進影城射殺觀影民眾。

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紀錄片《國有器官》海報。（翻攝自加拿大如意電影公司官方海報）

目前收到恐嚇信件的影城，包括高雄台鋁影城、台南麻豆戲院，其中原本預計播放《國有器官》特映會的台鋁影城，為保護民眾與工作人員安全，已先取消放映場次。同時，院方已向警方報案，目前相關單位正介入調查中。

《國有器官》今年10月於全台上映後，陸續傳出多間電影院收到不明人士恐嚇信，揚言殺害觀影民眾，有院方已經緊急取消放映場次，並報警處理。（圖擷取自@rainmaker9487 社群平台「X」，本報合成）

消息一出，引起不少台灣網友譁然、轉發，醫師杜承哲、自由作家「名為變態的神父」等知名KOL也紛紛發文分享這起事件。許多人憤怒譴責，「跟我說沒有共匪介入我不信」、「怕真相被人知道就恐嚇別人」、「中共反對的事情都是正確的事實」、「恐嚇者是紅統？中共間諜？草民？」、「中國政府到底是在怕什麼？還是說在台灣的滞台中國人在擔心什麼？」。

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