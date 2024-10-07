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大書爆婚內出軌…網揪「Dcard團隊1反應」更心寒

大書近日遭前妻爆出婚內出軌。（翻攝自IG）大書近日遭前妻爆出婚內出軌。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名YouTube頻道「Dcard Video」成員之一的大書，被前妻爆料婚內出軌，且對象是公司內的正妹實習生，對此，大書發文致歉並宣布退出團隊。輿論風波持續擴大，就有粉絲發文指出，感覺其他成員似乎早就知道此事，但卻表現得很平常心，表示感到相當錯愕，一番話引討論，但多數網友也直言「不要為難他們好嗎？就是同事而已。」

相關新聞： Dcard大書「約會正妹實習生」照片曝！網揭關鍵：離婚更高調

一名網友在Threads上發文表示，自己是因為「電車吃漢」單元才喜歡上Dcard Video，接著感嘆「比起大書出軌，讓我更意外的是，其他成員好像早就知道，但還能平常心面對。」認為如果這種事發生在自己的同事身上，可能會感到失望，甚至無法跟對方一起工作。

貼文曝光後，有部分粉絲感同身受表示心寒，但多數網友則認為他們只同事，，「失望還是要面對工作，你在影片上看到的也只是影片上的樣子」、「為了賺錢討生活，他們也不過是受聘於低卡的員工，不要為難他們了好嗎？也許早就簽保密協議了」、「上班同事，下班不認識，反正就賺一份薪水而已，頂多做做樣子，至於私下這種人還是別太好」。

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