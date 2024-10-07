Dcard大書「約會正妹實習生」照片曝！網揭關鍵：離婚更高調

大書爆出婚內出軌，發文致歉並宣布離開團隊。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名社群平台Dcard成員「大書」近期遭前妻影射婚內出軌，且對象是公司的正妹實習生，對此，大書發文道歉，也宣告會離開Dcard影音團隊。但風波持續延燒，今（7）又有網友爆出，早在去年5月時就曾目擊兩人一起外出的畫面。

一名網友在Dcard發布一段4秒的原況照片，表示自己在去年5月於中壢火車站巧遇大書，當時身旁跟有一位女性，正是當時公司新來的實習生，原PO表示雖然當下覺得有點怪，但朋友告訴他應該只是拍攝不要多想，原PO也解釋，會拍照僅僅只是想和朋友分享，「時隔一年半，沒想到真的如我想的那樣」。

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大書曾被目擊到和正妹實習生走在街上的照片。（翻攝自Dcard）

照片曝光後，吸引大批網友討論，有人根據照片拍攝時間推算，指出當時大書已經和前妻離婚，所以算是兩人的約會照，「好猛，明目張膽到這種程度」，「太精采了」、「超級噁心」、「2023年初離婚，可能是想說都離婚了就直接高調一點？」、「看鞋子就知道是U平常很愛穿的鞋子」。

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