NewJeans母親怒控HYBE「刪監視器畫面」 排擠Hanni 8秒影片消失

NewJeans五人母親不忍了，上專訪硬槓HYBE惡行。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團NewJeans捲入經紀公司ADOR前代表閔熙珍與母公司HYBE的內鬥風波，甚至逼的NewJeans直播控訴HYBE種種霸凌行徑。近日，成員的母親接受韓媒專訪，控訴HYBE刪監視器畫面，種種荒謬應對也讓韓網看傻了眼。

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根據韓媒《日間體育》報導，NewJeans 5人的母親指控HYBE刪監視器畫面：「跟Hanni打招呼的CCTV影片還在，偏偏經紀人說『無視Hanni』的影片就消失了！」後續向代表理事金周永抗議，他們僅獲得「沒有證據」的回覆。

要求修復畫面卻得到「技術方面問題，刪除的畫面無法復原。」而影片消失的片段，正是Hanni遭排擠的那8秒，而影片為何刪除？HYBE僅回：「前職員刪除的，不知道原因。」

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幾位母親認為金周永的對應非常荒謬，不僅如此，NewJeans過去練習生的影片遭外流，媽媽要求公司提出方案解決。金周永回應：「NewJeans的粉絲已經向該媒體與SOURCE MUSIC提出刑事訴訟了，我們等等看」，正常應是經濟公司維護藝人權利，幾番操作讓她們心寒不已。



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