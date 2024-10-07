影后經歷喪夫之痛！竟與「鄰家密友」陷入道德尺度糾葛

《鄰家密友》導演安德烈泰希內形容，從影超過50年的伊莎貝雨蓓保持演員的初心，表演仍舊純真動人。（原創娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕法國傳奇影后伊莎貝雨蓓的新片《鄰家密友》入圍今年柏林影展，她在片中首度挑戰出演警察一職，也是與她與名導安德烈泰希內闊別近半世紀的再度合作，導演更大讚雨蓓未曾違背表演的初心，演出依舊「純真動人」。

伊莎貝雨蓓在國際間獲獎無數，不僅是唯一兩度摘下坎城、威尼斯影展女演員獎的影人，今年也風光出任威尼斯評審團主席，兩年前更獲得柏林影展榮譽金熊獎殊榮，名義上亦是國際三大影展的「大滿貫影后」。

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《鄰家密友》伊莎貝雨蓓自1970年代從影至今，累積作品已超過百部，今年更首度出任威尼斯影展主競賽單元評審團主席。（原創娛樂提供）

伊莎貝雨蓓自1970年代從影至今，累積作品已超過百部。她自《藥頭大媽》飾演警局聘僱翻譯後，今年於《鄰家密友》升格為「鑑識科女警」，片中她飾演的女警露西歷經喪夫之痛，卻因結識鄰居小家庭重拾生活動力，不料當中父親竟是反警察暴力社運人士，曾因抗爭遭拘捕入監，令露西深陷職業操守與鄰人情誼間的道德掙扎。雨蓓為此親訪警察局實習，就近觀察鑑識人員，也稱本片旨在呈現「人民保母的陰暗面」：「他們實際上心理脆弱，難以維護自身權利、缺乏資源。」

《鄰家密友》集結《波斯語課》影帝納韋爾培瑞茲比斯卡亞（左）、凱薩獎得主阿芙皙雅艾薇，演出伊莎貝雨蓓的鄰人夫婦。（原創娛樂提供）

《鄰家密友》由高齡81歲法國導演安德烈泰希內執導，過去他以《激情密約》獲坎城最佳導演獎肯定，更早在45年前即與雨蓓合作過《勃朗特姊妹》。面對相隔近半世紀的二度合作，導演形容雨蓓依然保持演員的初心：「她純真動人得像片中鄰家小女孩的姊姊，這給予我很多新鮮感。」電影探究法國警察勞權、無政府主義「黑群」（Black Bloc）抗爭者增升等問題，雨蓓則形容：「這是導演一貫的創作手法，把浪漫情感與社會議題結合在電影之中。」

《鄰家密友》描繪影后伊莎貝雨蓓（左二）飾演的警察無法走出喪夫傷痛，卻因結識鄰居小家庭重拾生活動力。（原創娛樂提供）

《鄰家密友》中影后伊莎貝雨蓓（中）飾演的警察，因同業丈夫自殺後，走上街頭伸張警察的勞權權益。（原創娛樂提供）

《鄰家密友》將於10月18日在台正式上映。

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