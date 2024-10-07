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《媽媽兒子》丁海寅、庭沼珉「婚事延遲了」！結局衝高未破雙位數

丁海寅、庭沼珉在《媽媽朋友的兒子》結局並未如期上演結婚戲。（翻攝自IG）丁海寅、庭沼珉在《媽媽朋友的兒子》結局並未如期上演結婚戲。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕丁海寅、庭沼珉主演韓劇《媽媽朋友的兒子》昨（6）晚結局，兩人原本「雙向求婚」，但最終婚事再度延遲，雙方家人過著簡單甜蜜的日子，最終16集收視8.5%創全劇新高，可惜未能突破雙位數。

《媽媽朋友的兒子》從首集歡樂開場，丁海寅、庭沼珉等媽媽們唇槍舌劍展現好感情，逐漸帶到孩子們長大後重逢，日常生活的描繪替許多觀眾的週末夜晚增添溫暖色彩。

最終集，丁海寅應庭沼珉的父親暗中請託，將小吃店改裝成庭沼珉的新餐廳，當作送給她的特別禮物，然而兩人的婚姻卻延遲一年，庭沼珉表示有許多工作要做，另一方面閨密金智恩到南極工作，無法參加婚禮，以此理由說服丁海寅。

讓人感到欣慰的還有主角的爸媽們，長輩們穿上婚紗捕捉幸福的時刻，令丁海寅和庭沼珉對未來許下承諾，表示30年後，也要拍出甜蜜、溫暖又充滿愛的照片，留下開放式的浪漫結尾。

《媽媽朋友的兒子》金智恩（左）、尹志溫化身可愛男女二。（翻攝自IG）《媽媽朋友的兒子》金智恩（左）、尹志溫化身可愛男女二。（翻攝自IG）

該劇連續4周在GoodData「TV-OTT劇集」話題度類別排名冠軍，韓媒肯定丁海寅和庭沼珉展現前所未有的化學反應，再搭配古怪可愛的配角金智恩，以及強烈責任感的尹志溫等配角，表演閃閃發光。

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