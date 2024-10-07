24歲田中千繪長這樣！ 只會傻傻演戲好羞澀

田中千繪之前回到日本，意外在電視上看到重播自己當年24歲青澀模樣。（翻攝自田中千繪臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕43歲日星田中千繪2007年接演台灣電影《海角七號》女主角「友子」一角，讓她繼續留在台灣發展，並在今年8月17日宣布拿到台灣永久居留證，6日她歡喜曬出24歲拍富士電視台拍攝電視劇青澀模樣，笑說現在回頭看當年的自己，「長相和表演都是稚嫩。」

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田中千繪開心說，之前回日本時不小心在富士電視台看到24歲的自己，透露應該是來台前最後參與日本電視劇《特搜戰隊刑事連者》，並說那時爸爸突然尖叫：「千繪趕快過來，妳現在在電視上！」

她在台灣生活，喜歡參加馬拉松路跑。（翻攝自田中千繪臉書）

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「現在看24歲的自己，長相和表演都是稚嫩，那時只專注在不要說錯台詞，完全無法享受詮釋角色的過程及現場的拍戲氛圍」，田中千繪表示，年輕時的自己，真的是傻傻地在演戲，「但唯一可以稱讚的，就是能感受到當年的我也很認真的看待這個角色。」

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