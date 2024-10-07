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在台出生不滿75歲沒被統治 486先生：跟中國毫無關係

賴清德總統5日於國慶晚會致詞時強調，中華人民共和國只有75歲，年紀上來說「絕對不是中華民國人民的祖國」，希望大家祝賀時用詞要精確。（記者胡舜翔攝）賴清德總統5日於國慶晚會致詞時強調，中華人民共和國只有75歲，年紀上來說「絕對不是中華民國人民的祖國」，希望大家祝賀時用詞要精確。（記者胡舜翔攝）　

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕總統賴清德在雙十晚會致詞闡述「祖國論」，表示要過75歲生日的中華人民共和國，絕對不可能成為要過113歲生日的中華民國人民的祖國，國民黨立委李彥秀卻稱「難道80歲以上台灣人的祖國是大日本帝國？」引來團購電商名人「486先生」陳延昶怒回嗆。

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486先生公開在個人臉書截圖李彥秀相關報導並暗酸她：「這個人是傻子嗎？」他指出，在台灣超過80歲的人，一出生國家就是日本，「我爸爸就是在昭和14年出生的，那時台灣是日本的國土，所以我爸爸是日本人。」

在台出生不滿75歲沒被統治 486先生：跟中國毫無關係    

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接著486先生引述李彥秀論點表示：「從中國逃來台灣的人，75歲以上的都是中華民國的人；在中國，超過113歲以上的則是清朝人。」最後他藉發文提醒李彥秀：「所以在台灣的中國人，就算你不滿75歲，你也從來沒有被中國共產黨統治過，所以你跟中國根本一點屁關係都沒有。」

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