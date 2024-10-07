叫好叫座全球勇破1億美金！《荒野機器人》續創佳績

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠最新感人動畫《荒野機器人》於北美上映邁入第2週，上週末（10月4至6日）再收穫1870萬美金（約台幣6.03億元）拿下週末票房亞軍，累積票房已達6398萬美元（約台幣20.65億元），全球票房正式突破1億美金（約32.29億元）大關。

夢工廠最新感人動畫《荒野機器人》全球票房正式突破1億美金。（UIP提供）

《荒野機器人》改編自彼得布朗暢銷同名小說，在北美上映首週便以超越預期的3579萬美金（約台幣11.55億元）登上票房冠軍，成為疫情後北美最好的原創動畫開片成績。

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該片由曾擔任《馴龍高手》及《星際寶貝》編導的導演克里斯桑德斯執導，融合格局規模、情感互動、幽默笑點和暖心元素，在多倫多影展舉行世界首映後便獲得壓倒性好評，被讚譽為「夢工廠最偉大的作品」，帶領觀眾體驗前所未有的溫暖旅程。

夢工廠《荒野機器人》叫好又叫座，獲讚是年度最佳電影之一。（UIP提供）

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導演桑德斯日前接受台灣媒體越洋訪問時，分享片中美不勝收的森林的靈感之一來自於宮﨑駿電影裡看到的森林，「想像一下宮﨑駿的森林透過莫內的筆觸變得栩栩如生。」除了驚人美術、動人情節，他也形容音樂和聲音都是這部電影的重要特色，「這也是我非常希望人們在電影院觀看這部電影的原因之一。」

電影叫好又叫座，在知名影評網站爛番茄已獲得「新鮮認證」，目前仍維持98%好評新鮮度，代表觀眾評價的爆米花指數也同樣高達98%好評，不僅是年度最好評動畫，更是年度評價最高的電影之一。《荒野機器人》將於10月10日正式在台上映。

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