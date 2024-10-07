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娛樂 最新消息

《小丑：雙重瘋狂》奪全球票房冠軍！首週破1.21億美金登頂

《小丑：雙重瘋狂》上週末勇奪全球票房冠軍。（華納兄弟提供）《小丑：雙重瘋狂》上週末勇奪全球票房冠軍。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由導演陶德菲利普斯執導、影帝瓦昆菲尼克斯回歸，並加入女神卡卡一同演出的賣座電影續篇《小丑：雙重瘋狂》上週於全球上映，北美首週末（10月4至6日）粗估以4000萬美金（約台幣12.91億元）登上票房冠軍，北美以外海外市場也以8110萬美金（約台幣26.18億元）登頂，全球票房首週直接突破1.21億美金（約台幣39.07億元）。

首部《小丑》於2019年推出，在北美本土票房高達3.35億美金（約台幣108.17億元），海外票房也達到7.43億美金（約台幣239.91億元），突破10億美金（約台幣322.9億元）的全球票房，曾一度是影史最高票房R級（美國的限制級）電影，直到今年才被《死侍與金剛狼》超越。

在續集《小丑：雙重瘋狂》正式推出前，導演陶德菲利普斯接受《綜藝》訪問時透露，自己已經拍夠了漫畫改編電影，「在這個沙盒裡拍攝兩部電影是很有趣的，但我認為我們已經在這個世界裡說完我們想說的話了。」

該片上週三（2日）正式在台上映，首日便以超過台幣1200萬的票房佳績空降全台票房冠軍，創下DC繼2019年《小丑》後在台最佳開片日成績。上週末依舊稱霸全台票房，詳細的全台首週票房數字將於今天下午揭曉。《小丑：雙重瘋狂》全台上映中。

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