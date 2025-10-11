自由電子報
娛樂 日韓

26歲人氣網紅遭「破億乾爹」殺害 犯案動機全曝光

26歲TikTok網紅尹智雅遭金主爸爸殘殺。（翻攝自YouTube）26歲TikTok網紅尹智雅遭金主爸爸殘殺。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國近日爆發駭人聽聞命案，26歲TikTok網紅尹智雅，9月13日清晨被發現陳屍在偏遠山區，遺體布滿瘀傷與勒痕，死狀悽慘。警方經過調查後，在12小時內逮捕涉案的50多歲「VIP金主」崔男。崔男認罪時高喊：我真的愛她。

尹智雅在TikTok擁有超過30萬追蹤，韓媒《Herald經濟》及SBS節目《好奇的故事Y》深入追蹤後，發現命案發生於9月11日下午，當日尹智雅於下午3時左右結束最後一次直播，接著便發生悲劇。

尹智雅在TikTok擁有超過30萬追蹤。（翻攝自YouTube）尹智雅在TikTok擁有超過30萬追蹤。（翻攝自YouTube）

透過監視器，兇手逞凶駭人一幕完整呈現，當日尹智雅原本準備下車，卻突然被強行拉回車內，經過幾番激烈掙扎，仍被拖上車帶走。警方證實尹智雅在車內遭崔男勒斃。行兇後，崔男將屍體塞入大型行李箱，載往茂朱郡山區棄置。

冷靜兇殘的崔男，棄屍途中至少停車8次，並不斷更換路線混淆警方GPS追蹤與偵查，落網後崔男先是否認罪刑，直至警方拿出證據，才坦承殺人。

冷靜兇殘的崔男，棄屍途中至少停車8次，並不斷更換路線混淆警方GPS追蹤與偵查。（翻攝自YouTube）冷靜兇殘的崔男，棄屍途中至少停車8次，並不斷更換路線混淆警方GPS追蹤與偵查。（翻攝自YouTube）

原來崔男是尹智雅直播平台上的金主爸爸，在TikTok他用「黑貓」匿名，依據平台贊助金額，崔男已達第46級（全部級數共50級），他投入超過1億韓圜（超過新台幣215萬元）抖內網紅。他對外宣稱自己是科技公司老闆，實際上卻欠了一屁股債，案發前一日他的房子還被法院強制拍賣，根本是個假富豪。

崔男與尹智雅名義上是「SNS代營業務事業合作夥伴」，坦白說更像是砸錢換取親近的VIP贊助者與創作者的關係。隨著合作深入，崔男對尹智雅的控制慾日漸增強，除干預她密集的拍攝、直播行程，還要求透過定位掌握行蹤。尹智雅不堪身心壓力，欲與崔男結束合作，沒想到卻成殺人動機。

崔男被逮捕後激動說：「她（尹智雅）說我們只是朋友，而我為她傾盡所有，我真的愛她」！崔男於2024年就曾因對另一名女網紅進行非法拘禁、施暴，但當時並未遭到羈押，最終釀成慘劇。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

