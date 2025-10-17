自由電子報
娛樂 日韓

子瑜締造歷史！首位登維密秀舞台「台灣嘉賓」 內衣外露辣爆全場

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓人氣女團TWICE登上2025年維多利亞的秘密時尚秀演出，台灣籍成員子瑜締造歷史，成為首位登上維密舞台的台灣人，她與娜璉、Momo、志效攜手帶來融合流行音樂與時尚的震撼表演，象徵亞洲藝人正式跨入全球頂尖時尚主流舞台。

子瑜當晚以一襲粉紫色低胸背心亮相，內衣外露的設計大膽突破形象，火辣造型瞬間成為全場焦點，與過往清新形象形成鮮明對比。此外，TWICE在舞台上氣場全開，粉絲ONCE也紛紛狂喊「子瑜太辣了」、「台灣之光！」現場尖叫聲不斷。

子瑜以一襲粉紫色低胸背心亮相，內衣外露的設計大膽突破形象。（組合照，翻攝自YouTube）子瑜以一襲粉紫色低胸背心亮相，內衣外露的設計大膽突破形象。（組合照，翻攝自YouTube）

表演中，TWICE演唱《This Is For》、《Strategy》等代表作，與燈光設計完美融合，為維密秀注入新能量，她們的紅毯造型更登上多家國際媒體版面，展現亞洲女團的時尚實力，特別是子瑜首登維密舞台的歷史性時刻，也讓她個人魅力再創巔峰。

此外，子瑜才與美國歌手科賓貝森（Corbyn Besson）合作單曲《Blink》，如今再度突破界限，代表台灣站上世界舞台，她成為首位登上維密秀的台灣表演者，象徵華人女星的新里程碑，也讓更多人期待未來有更多台灣藝人能登上國際殿堂。

點圖放大
點圖放大
